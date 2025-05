"Mancano ancora due partite, non possiamo dire ancora nulla sulla salvezza, ma ovviamente ora siamo messi meglio rispetto a prima di questa partita. Dobbiamo ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati vicini. Grazie (in italiano, ndr)". Così Tino Anjorin dopo aver segnato il gol decisivo per la vittoria contro il Parma e forse anche per la salvezza dell'Empoli.