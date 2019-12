Roma, Fonseca: "Vittoria dell'atteggiamento"

LE PAROLE

La Roma ha sofferto ma ha vinto 3-1 in casa del Verona, consolidando il quarto posto in classifica: "Un successo arrivato grazie a un grande spirito di squadra contro un avversario tosto che difende bene e con aggressività - ha commentato Fonseca -, non abbiamo fatto un bel gioco ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto". Ancora protagonista Pellegrini con un assist: "Conosciamo le sue qualità soprattutto nell'ultimo passaggio, è un gran giocatore". Roma, Fonseca: "Con l'Inter il test più importante"

La crescita della Roma passa da idee chiare e rischi presi per un gioco collettivo: "La squadra è migliorata molto anche difensivamente, avere equilibrio è molto importante per noi. Una volta che dietro siamo tranquilli, anche in attacco la squadra ha più fiducia". La mano di Fonseca si vede in questo processo, anche nei cambi in corsa di tattica e strategia: "Noi vogliamo essere più dominatori del gioco, mi piace quando la squadra gioca nella metà campo avversaria, ma a volte non è possibile. In casa di questo Verona non era possibile e andare in profondità era più importante che tenere la palla, perché loro sono molto aggressivi e noi dovevamo giocare e pensare veloci per andare in profondità. Detto questo a me piace di più un gioco con il pallone tra i piedi".

A livello fisico qualcosa è cambiato dopo i tanti infortuni: "Il lavoro è lo stesso - ha concluso Fonseca -. Non avevamo tanti stop per problemi muscolari, erano più una questione traumatica".

Vedi anche roma Serie A, Verona-Roma 1-3: Fonseca consolida il quarto posto