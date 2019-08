Roma, Fonseca: "Siamo cresciuti e pronti, ero convinto che Dzeko sarebbe rimasto"

VERSO ROMA-GENOA

"La squadra è cresciuta, C'è ancora molto da lavorare ma arriviamo pronti all'esordio". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della prima di campionato contro il Genoa. "Sono motivato, entusiasta e fiducioso, i nostri tifosi ci sosterranno, è lo scenario ideale per iniziare la stagione. Dzeko? Sono felice che sia rimasto ma ero fiducioso fin dall’inizio". Sul mercato: "Serve un centrale ma deve migliorare la squadra".

"Sono pienamente soddisfatto della rosa a disposizione - ha proseguito Fonseca - I calciatori hanno risposto bene al lavoro quotidiano in allenamento. Sono contento e soddisfatto di tutti. Vincere non basta, voglio che la mia sia una squadra dominante, che abbia possesso, che giochi nella metà campo offensiva. Su questo punto non arretro. Ritengo che la squadra possa praticare questo tipo di calcio nella maggior parte delle partite. Voglio una squadra che giochi vicino alla porta, penso lo potremo fare spesso tranne quando l'avversario ci costringerà a difenderci. Ritengo sempre che il miglior modo di difendere sia quello di farlo attraverso il possesso palla".



Sui singoli: "Schick? Ci sono calciatori che necessitano più tempo ad adattarsi a quello che richiedo, ma sarà convocato. Tra i centrocampisti Cristante ha fatto un grandissimo precampionato ed é quello che ha assimilato meglio le mie idee. Pellegrini e Diawara sono arrivati più tardi ma stanno rispondendo bene, Veretout è ancora un po’ indietro fisicamente. Zaniolo? Ci fidiamo di lui ma ha ancora bisogno di crescere soprattutto tatticamente“. Ancora sul mercato: "Rugani? Non parlo di giocatori che non sono qui presenti, Rugani è un buon giocatore ma non è qui".

