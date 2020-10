Roma, Fonseca: “Se l’agente di Diawara pensa di mettermi pressione, sbaglia”

ROMA

Dopo il bel pareggio contro la Juve che ha lasciato più di un rimpianto in casa giallorossa, la Roma tornerà in campo alla Dacia Arena per la sfida all’Udinese di Gotti alla ricerca dei primi tre punti stagionali e alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico Fonseca, che ha risposto per le rime alle parole dell'agente di Diawara: "Se l’agente pensa che questa è la forma corretta e se pensa che può farmi pressione con questa dichiarazione, ha sbagliato" ha detto l'allenatore portoghese.

"Sono sorpreso perché ha giocato sempre ed è uno di quelli che ha imparato di più nell’ultima stagione. È stato ed è importante per la squadra, non c’è nessun problema con lui", ha aggiunto Fonseca prima di dedicarsi all'analisi del match con i bianconeri: È una partita totalmente diversa, ci aspettiamo una squadra che difende basso senza spazio tra le linee. La profondità sarà un momento importante per noi, per cercare gli spazi e attaccare la porta. Ma è una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare gli spazi. È una partita diversa, tutte le grandi squadre hanno avuto difficoltà a Udine perché difendono bassi e pronti a uscire velocemente in contropiede".

La partita è diversa, ma la formazione potrebbe essere esattamente quella schierata con la Juve, anche se Fonseca non si sbottona: "Non posso dire sempre la squadra che giocherà domani. Non penso di cambiare molto, vediamo". Nelle prime gare il tecnico ha fatto poche sostituzioni, ma ha allontanato con forza le illazioni secondo le quali non si fiderebbe di alcuni giocatori: "No, ho fiducia di tutti quelli che sono qui. Ne ho già parlato dopo la partita, non ho altro da dire".

Niente da dire neanche sul nuovo acquisto dei giallorossi, Borja Mayoral: "È un buon giocatore ma non ne voglio parlare perché non è un nostro giocatore adesso. Parlo solo di chi è in squadra". "Il mercato aperto non è mai facile da affrontare per gli allenatori, io sono uno che vuole che il mercato chiuda perché poi è più facile lavorare con la squadra. In questo momento siamo vicini alla chiusura, poi sarà più facile lavorare con tutti i giocatori" ha concluso il tecnico giallorosso.

