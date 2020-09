Roma, l'agente di Diawara sbotta: "Si faccia chiarezza sul suo futuro"

ALTRA GRANA

Risolta, almeno per il momento, la grana Dzeko, la Roma dei fare i conti con quella relativa a Amadou Diawara. E non solo per quanto accaduto a Verona, costato la sconfitta a tavolino ai giallorossi. L'agente del centrocampista, infatti, ha chiesto chiarezza sul futuro del giocatore. "Manca una settimana alla fine del mercato, se alle sviste nella lista sommiamo le scelte tecniche, dobbiamo fare il punto con la società. Vorremmo chiarezza sul reale ruolo e sull'importanza di Amadou nel progetto del club. E' un vero peccato che non abbia giocato dall'inizio con la Juve. È stato contento per la prestazione dei compagni, ma ci teneva a giocare dall'inizio, soprattutto per stare nei titoli per quel che fa e per come merita", ha detto il suo agente, Daniele Piraino a Tuttomercatoweb.

Vedi anche Calcio Caso Diawara, punita la Roma: 0-3 a tavolino col Verona Lo stesso Piraino si toglie pure qualche sassolino proprio in merito alla brutta figura fatta dalla Roma per l'inserimento di Diawara nella lista degli under 22. "Le colpe del giocatore per non esser stato inserito in lista non esistono. È stato un dispiacere anche per Amadou che la società si sia scordata di inserirlo in lista, ma che colpa ne ha? Anzi. Il fatto che sia stato fatto passare anche come 'Caso Diawara', è un peccato perché non gli ha fatto certo piacere e le responsabilità non sono le sue".

