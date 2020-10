Roma: visite e firma per Mayoral, si chiude per il ritorno di Smalling

DOPPIO COLPO

In casa Roma è il giorno di Borja Mayoral, secondo acquisto dell'era Friedkin dopo Kumbulla. L'attaccante spagnolo è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente da Madrid e si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Mayoral arriva dal Real Madrid - è reduce da una stagione in prestito al Levante - sulla base di un prestito biennale di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato nel 2021 a 15 milioni e a 20 nel 2022. Fonseca ha il vice Dzeko.

E dopo Mayoral ore decisive anche per il ritorno in giallorosso di Chris Smalling dopo la fine del prestito. L'intermediario del centrale inglese, Jozo Palac, è a Trigoria per incontrare il Ceo Guido Fienga e Ryan Friedkin in veste della proprietà e mettere a punto gli ultimi dettagli dell'operazione - definita nel blitz londinese di giovedì del ds Guido Fienga e del dg Manolo Zubiria - sulla base di 15 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del Manchester United. Smalling firmerà un contratto quadriennale a tre milioni di euro netti a stagione.