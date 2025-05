Sessualità e scelte affettive in webserie Figc 'Il Futuro è Donna'

"È il punto fermo della mia vita insieme alla mia famiglia, ma all'inizio non è stato facile", ammette, senza nascondere la commozione, l'attaccante dell'Inter - quando ho detto ai miei genitori che stavo con una donna abbiamo passato un periodo difficile perché loro vengono da un piccolo paesino dove c'è una mentalità chiusa". Il timore per il giudizio gli abitanti di Gorno, comune di meno di 1500 abitanti in provincia di Bergamo, è però durato molto poco: "Gli ho spiegato che ero felice così e quando lo hanno capito hanno accettato tutto. Oggi sentono più Giulia di me".