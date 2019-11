Roma, Fonseca: "Domani segna Dzeko, Florenzi? Decido con la mia testa"

LA CONFERENZA

"Con il Brescia sarà una partita difficile, hanno cambiato l'allenatore ma ho visto anche le altre partite. Contro Napoli e Inter hanno fatto delle buone gare, giocano bene e hanno buoni giocatori". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro le Rondinelle all'Olimpico. Sul momento difficile di Dzeko, il tecnico portoghese ha detto: "Per me non è importante chi segna, è vero che non ha fatto gol, ma sono sicuro che tornerà a farli nella prossima gara. Domani giocherà". Sulla crescita della Roma e la ricerca di una vittoria importante, Fonseca ha poi dichiarato: "Solo lavorando io posso fare della Roma una squadra vincente. Sono molto motivato".

"Dobbiamo migliorare sulla mentalità fisica, tattica e tecnica. Dobbiamo lavorare sempre per migliorare tutto", ha dichiarato ancora Fonseca. Lungo il capitolo dedicato ai singoli, a partire dal grande momento di Niccolò Zaniolo. "È un talento che può migliorare. Può giocare in tutte le posizioni di attacco", ha detto Fonseca. "Mancini è un difensore centrale e tornerà a giocare in quella posizione", ha invece detto sul centrale giallorosso.

Capitolo disponibili. "Under sta bene, è pronto per giocare. Non ha alcun problema. Anche Pellegrini è pronto per giocare. Pastore ha avuto una contusione all'anca e con lo staff medico abbiamo deciso che non sarà convocato", ha dichiarato Fonseca. "Spinazzola ha ricominciato a lavorare due giorni fa ma non è ancora pronto. Mkhitaryan è verso il finale del suo recupero, ma anche lui penso sarà pronto per la prossima gara", ha proseguito.

Capitolo mercato, Fonseca glissa: "Non ne ho parlato con Petrachi". Infine sulle indicazioni sul sesso di Antonio Conte ai giocatori dell'Inter, conclude: "Non commento le parole degli altri allenatori, io penso solo ai miei giocatori e non voglio saperne degli altri".

"Il VAR? Ho preso parte a due riunioni con gli arbitri, una con la Uefa e una qui a Roma. Ora ho capito meglio, non è facile con queste regole. Su molte decisioni posso essere d'accordo, su altre no. Ma è normale: sono le regole e l'arbitro deve applicarle" ha aggiunto Fonseca commentando l'esito della riunione con gli arbitri a Roma.

Infine il caso Florenzi: "Vediamo domani se gioca, le mie decisioni non saranno prese perché ha giocato in Nazionale o perché lo scrivono i giornali. Decido con la mia testa, se ritengo che deve giocare gioca. Lui è il nostro capitano, ha sempre lavorato con grande professionalità e domani vediamo", ha aggiunto.

Vedi anche roma Roma, Totti diffidente sull'arrivo di Friedkin: "Ne dubito, ma lo spero" Vedi anche roma Roma, Zaniolo giura amore eterno: "La Premier? Voglio continuare a baciare questa maglia"