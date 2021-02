Roma, El Shaarawy si presenta: "Dzeko? Il clima è sereno. Voglio un posto all'Europeo”

LA PRESENTAZIONE

Mentre a Trigoria continua a tenere banco il caso Dzeko (oggi è tornato ad allenarsi in gruppo), in casa Roma è tempo di presentare i nuovi acquisti e dopo la presentazione di Reynolds di ieri, oggi è stato il turno di Stephan El Shaarawy: "L'ho visto tranquillo e con il sorriso. Sono felice di averlo ritrovato, il clima è sereno – ha detto del bosniaco il Faraone, che si è mostrato subito motivato - Non vedo l'ora di poter scrivere un altro capitolo importante con questa maglia”.

“C'è tanta voglia ed entusiasmo di ricominciare - ha aggiunto - L'accoglienza è stata positiva, come se non me ne fossi mai andato. Mi ha fatto piacere ritrovare tutti e ricevere l'affetto e la fiducia dell'allenatore e del presidente. Quanto conta avere un presidente vicino alla squadra? Credo che conti tanto per tutta la squadra e tutto l'ambiente in generale sentire la vicinanza del proprio residente, credo sia una spinta maggiore per tutti noi. Ho visto grandissima disponibilità da parte di tutti".

Dopo molti mesi di inattività c’è preoccupazione per le sue condizioni fisiche, ma El Shaarawy è fiducioso e prova a spazzare via i dubbi: "Sono stato fermo qualche mese dopo la Nazionale. Ma mi sono allenato tanto da solo cercando di fare il massimo per arrivare in una buona condizione. Mi serve tempo per trovare la condizione migliore, ma abbiamo già fatto un programma con i preparatori. C'è tanta voglia ed entusiasmo di ricominciare con questa maglia".

"A livello personale vorrei cominciare come nel 2016, quando sono arrivato, e guadagnarmi un posto all'Europeo" ha aggiunto l’attaccante, che ha chiaro in testa l’obiettivo per questo finale di stagione: "Non ho mai smesso di seguire la Roma, come tutta la Serie A. Questa è una squadra che negli anni si è sempre posta l'obiettivo della Champions e anche di più, perché ha sempre avuto tutte le potenzialità per arrivare in alto. Il campionato quest'anno è più competitivo, ho trovato un ambiente positivo, una squadra che si aiuta. Nei momenti difficili, se c'è un aiuto reciproco, si riesce a uscirne. È un po' retorico, ma dobbiamo pensare di partita in partita, vincendo si raggiungono risultati importanti. Abbiamo l'obiettivo della Champions e vogliamo raggiungerlo".

