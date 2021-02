Roma, per Dzeko e Fonseca è il giorno della verità

ROMA

“Dzeko-Fonseca, ora combattete uniti per la maglia”. Lo striscione esposto dai tifosi giallorossi davanti allo stadio Olimpico e firmato ‘gruppo Roma’ è un chiaro appello al tecnico e al bosniaco, ma soprattutto al club, per provare a rimettere insieme i cocci di un rapporto compromesso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e provare a non buttare via una stagione che vede i giallorossi al terzo posto in classifica e in piena corsa per l’Europa League. Il mercato si è chiuso, oggi la Roma è tornata ad allenarsi e sabato c’è la sfida alla Juve: a Trigoria è il Dzeko-day.

E deve essere il giorno della tregua, perché a mercato chiuso (lo scambio con Sanchez è saltato) non c'è altra soluzione per il bene della Roma. Il club ha chiesto ai due litiganti di firmare un armistizio fino alla conclusione della stagione e già dalla giornata di oggi l'attaccante è tornato a lavorare con il resto del gruppo. I nodi sono tanti, a partire dalla fascia di capitano (Dzeko non vorrebbe rinunciarvi e Pellegrini non avrebbe problemi a restituirla), ma la società si attende la pace e il reintegro in squadra del giocatore più forte e più pagato della rosa.

La squadra ha dimostrato di saper vincere anche senza Dzeko, Borja Mayoral ha dimostrato di essere un’ottima alternativa, ma sabato c’è il big match contro la Juventus e tutti a Roma si augurano che allo Stadium ci sarà anche l’attaccante bosniaco (la convocazione a questo punto sembra probabile, anche se il titolare dovrebbe essere ancora l’ex Real). Difficilmente Dzeko tornerà ad essere il capitano e di sicuro servirà tempo per riprendersi il posto da titolare, ma il ritorno sul campo di allenamento di Trigoria insieme ai suoi compagni è il primo passo verso il reintegro. Il Dzeko-day è il primo giorno della nuova stagione della Roma.

