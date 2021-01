Roma: è arrivato Reynolds, ora visite mediche e firma 

La Roma abbraccia Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, classe 2001, è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino alle 13 proveniente da Dallas via Francoforte. L'ex giocatore dei Dallas Fc, che era atteso sabato ma poi ha dovuto effettuare un nuovo tampone (che ha dato esito negativo) per potersi mettere in viaggio. è stato accolto all'arrivo allo scalo dallo staff giallorosso. Nel pomeriggio effettuerà le visite mediche a Villa Stuart poi firmerà il contratto. Operazione da 7 milioni di euro con percentuale sulla futura rivendita per il Dallas Fc, il giocatore percepirà uno stipendio di 700 mila euro a stagione per quattro anni.