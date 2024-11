Roma: Dybala sorpreso dall'esclusione col Bologna, vuole una spiegazione dal club

Sono giorni davvero difficili in casa Roma, con il futuro di Ivan Juric appeso a un filo. Ora rischia di scoppiare anche il caso Paulo Dybala, escluso dal match con il Bologna. Un'assenza giustificata dal tecnico croato con un infortunio, versione che ha stupito la Joya e il suo entourage. L’argentino, infatti, d’accordo con lo staff medico attendeva per oggi l’esito di un provino durante la seduta pomeridiana di allenamento, dopo che ieri si era sottoposto a una risonanza magnetica per un piccolo fastidio al flessore che aveva dato esito negativo. Dybala coltivava speranze di poter giocare dall’inizio contro il Bologna, mandate in fumo dalle parole di Juric. E ora vuole una spiegazione da parte del club.