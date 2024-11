Roma, Juric: "Ho provato di tutto ma non mollo. Mancano le basi del calcio"

Ivan Juric resta in bilico ma non pensa a mollare: "Mi sembra di aver provato di tutto ma in questo momento non abbiamo le basi del calcio, come essere attaccati al risultato e alla prestazione. Non ho ancora trovato la giusta soluzione però non ho mai pensato di fare un passo indietro, magari altri ma io ho la coscienza pulita". Il tecnico della Roma è preoccupato dagli alti e bassi: "Ho visto miglioramenti contro Torino e Verona ma anche buio totale in altre partite. In Europa League non ho visto anima e partecipazione, solo corsa: ho visto la squadra distratta, poche differenze rispetto a Firenze".