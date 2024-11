Roma, Juric al capolinea: Mancini o Ranieri possibili sostituti

Il problema resta comunque lo stesso delle ore successive alla debacle contro la Fiorentina: quale nuovo allenatore scegliere per la Roma. Da un lato i tifosi si aspettano un nome forte per non dover pensare di mandare all'aria una stagione già a metà novembre, dall'altro non tramonta l'idea di un traghettatore come Claudio Ranieri che, poi, dalla prossima stagione direbbe addio alla carriera di allenatore per restare nei quadri dirigenziali come direttore tecnico.