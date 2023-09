Roma, Dybala guida la riscossa: "A marzo competitivi su tutti i fronti"

ROMA

L'argentino a un evento all'Eur: "Abbiamo una squadra forte"

© Getty Images Un punto in tre partite. Un inizio deludente quello della Roma in campionato ma Paulo Dybala sa bene che la stagione è lunga e c'è tempo per recuperare. "Mi auguro di poter arrivare a marzo con la possibilità di competere per tutte le competizioni che abbiamo - ha detto l'argentino, pronto a tornare a disposizione di Mourinho e far coppia con Lukaku, a margine di un evento all'Eur - È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Sono arrivati giocatori importanti e credo che dobbiamo continuare e migliorare sulla strada dell'anno scorso. Lo spirito deve essere questo, dare sempre qualcosa in più, sia in allenamento che durante le partite. Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori e le cose, poi, sono andate bene".

Si è detto innamorato di Roma e "spero di godermela per un po' ancora...". E sui tifosi romanisti. "Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno ogni anno. Per noi è fondamentale. Dopo un anno cosi importante per me, aver ricevuto tutto questo affetto è stato un sostegno incredibile perché non me lo aspettavo. Ho cercato di darvi, durante tutto l'anno, qualcosa indietro di tutto quello che mi avete dato voi. Ci è mancato poco per festeggiare ma per me è stato un anno incredibile in tutti i sensi", ha concluso Dybala.