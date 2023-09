Lukaku felice alla Roma: "Vivo per queste emozioni. E che bello il Colosseo!"

LE PAROLE

L'attaccante belga si sta ambientando nella Capitale: "I tifosi giallorossi ti sostengono tanto"

Sorridente, spensierato e felice. Romelu Lukaku dopo un'estate decisamente turbolenta si è accasato alla Roma e il primo impatto con la realtà giallorossa, quello a Ciampino, lo ha colpito particolarmente: "Ho pensato a tante cose positive - ha commentato l'attaccante su canale Youtube della Roma -, quando giochi a calcio è quello per cui lavori duro. Vivo per provare queste emozioni".

Il debutto in campionato ha portato in dote una sconfitta, ma Lukaku è rimasto impressionato dalla città di Roma e dai tifosi giallorossi: "La cosa veramente bella è che i tifosi della Roma sostengono tanto i giocatori e questo, a una persona come me, fa molto bene".

Il gigante belga poi ha avuto modo di visitare un po' la città coi suoi monumenti: "Il Colosseo è veramente bello, non c'ero mai stato. Aspettavo da tanti anni questo momento e oggi posso vedere il simbolo di Roma spesso. Farò tante belle foto per farle vedere ai miei figli".