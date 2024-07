Roma: De Rossi ha fretta, via al raduno con Dybala. Le Fée vicino, offerta per Riquelme

NUOVA STAGIONE

Il tecnico giallorosso ha anticipato di un giorno la ripresa. Tanti assenti ma con l'argentino. Il punto sul mercato

© Getty Images Daniele De Rossi aveva fretta di cominciare a riprendere in mano la sua Roma in vista della nuova stagione e per questo ha deciso di anticipare di un giorno il raduno a Trigoria, inizialmente previsto per lunedì, per una prima sgambata. La squadra si fermerà a dormire nel centro sportivo giallorosso e lunedì mattina riprenderà a lavorare sottoponendosi a test atletici. A disposizione dell'allenatore giallorosso ci saranno tutti quei giocatori non impegnati tra Copa America ed Europeo, per questo almeno per questi primi allenamenti saranno diversi i giovani che si aggregheranno alla prima squadra.

De Rossi ritrova Dybala, tornato sabato e reduce da un'estate di relax dopo l'esclusione a sorpresa dall'Argentina per la Copa America. Nei prossimi giorni sono attesi a Roma anche i suoi agenti per incontrare il nuovo ds Ghisolfi e parlare di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 ma con clausola rescissoria per l'estero di 12 milioni valida fino a fine luglio (l’Al Nassr intanto gli avrebbe proposto un triennale da 20 milioni a stagione per tornare a giocare con CR7). La Joya tornerà poi a Buenos Aires per convolare a nozze, fissate per il 20 luglio, con Oriana. All'appello del tecnico giallorosso ci saranno anche Svilar, Angelino, Ndicka, Baldanzi, Smalling, Karsdorp, Abraham, Bove, Boer, Aouar, Solbakken, Darboe, Kumbulla e Shomurodov, questi ultimi quattro tornati dai rispettivi prestiti. All'appello mancheranno Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Cristante, Paredes, Celik e Zalewski, aggregati alcuni giovani come Pisilli, Pagano, Joao Costa, Mannini, Oliveras, Almaviva, Cama, Nardin, Di Nunzio, Coletta e Sangaré, esterno classe 2007 prelevato a titolo definitivo dal Levante. Il primo test a Trigoria è previsto il 17 contro il Latina, il 22 trasferta contro gli slovacchi del Kosice.

Sul fronte del mercato la Roma sta per chiudere per Enzo Le Fée dopo l'ultima offerta giallorossa che ha pareggiato la richiesta di 20 milioni bonus inclusi del Rennes per far partire il centrocampista francese. Le Fée potrebbe raggiungere Roma già a inizio settimana per unirsi ai suoi nuovi compagni. Per il giocatore pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. In attesa della risposta di Federico Chiesa dopo l'accordo con la Juve sulla base di 20 milioni, il club giallorosso avrebbe intanto riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, avanzando un'offerta di 20 milioni di euro, come riferisce As. Ma i Colchoneros ne vogliono 30.