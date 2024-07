La Roma fa sul serio per Chiesa: ma resta il nodo ingaggio

addio juve

L'esterno lascerà la Juve ed è un pallino di De Rossi: pronta l'offerta ai bianconeri. Da non dimenticare il pericolo Bayern

Il destino di Federico Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus, visto anche il nuovo tentativo (ieri incontro tra Giuntoli e l'agente Fali Ramadani) andato a vuoto per arrivare a un rinnovo di contratto che allunghi di almeno un anno la scadenza del contratto ora prevista al 2025: stando così le cose, i bianconeri si priveranno dell'esterno azzurro, che tra l'altro non sembra una priorità di Thiago Motta, per non perderlo a zero tra 12 mesi. In prima fila c'è la Roma, su precisa indicazione di Daniele De Rossi, senza dimenticare il Bayern Monaco e qualche possibile pretendente inglese.

Il club giallorosso in questo momento è concentrato sulle trattative per Le Fée e Sorloth ma allo stesso tempo vuole cercare di regalare a De Rossi la rosa al completo il prima possibile, dunque ha già fatto sapere di poter arrivare a 20 milioni più bonus per Chiesa, con la Juve che valuta l'ex Fiorentina sui 25-30 milioni. Una distanza che non sembra incolmabile, anche per via della scadenza del contratto tra un anno, e quindi in casa giallorossa preoccupa più lo scoglio dello stipendio.

Chiesa ha rifiutato la proposta di rinnovo della Juventus di 6 milioni l'anno mentre la Roma vorrebbe offrire 5 milioni più bonus, già questo è un paletto non di poco conto. Senza contare il sondaggio, ormai di qualche settimana fa ma l'opzione resta viva, del Bayern oltre a qualche richiesta di informazioni di club di Premier League.

Insomma, che Chiesa sia un obiettivo della Roma non è in discussione, così come l'apertura del giocatore a De Rossi, con cui c'è stato tra l'altro un nuovo contatto nei giorni scorsi, ma va ancora trovata una quadra a livello di cifre. Situazione comunque fluida visto che la Juve per procedere a nuovi innesti deve effettuare cessioni e uno sviluppo in tal senso può essere dietro l'angolo.

