Roma, D'Amico: "Su Konè, nessun aut aut da Gasperini. Ci manca un giocatore"

D'Amico non si è sbottonato in merito a una valutazione finale del mercato: "La soddisfazione o no la valuteremo a fine anno. Saranno le partite a dire cosa abbiamo fatto di buono e meno buono. Sono contento che al mio arrivo abbiamo acquistato 4 giocatori che lo scorso anno sono stati protagonisti del ritorno in Champions, i vari Dybala, Pellegrini, Cristante, Mancini. Dybala e Pellegrini erano senza contratto, Cristante e Mancini erano in scadenza. Magari nella passata gestione c'erano idee diverse, ma quelli sono stati acquisti importante, sono il nucleo storico e li ringrazio perché si sono messi a disposizione per rimanere alla Roma. Felici di tutti quelli che sono arrivati, che sono giocatori con grande motivazione, che hanno scelto la Roma. Ci sono stati tanti altri che hanno scelto la Roma, ma che poi per vari fattori non si sono concretizzati. Ho sentito spesso parlare di rifiuto della Roma, ma in pochissimi l'hanno fatto, anche giocatori importanti".