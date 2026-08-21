Koné al centro della Roma: Gasp allontana il suo pilastro dalla tentazione City

E se il vero colpo dell'estate giallorossa fosse la permanenza di Koné? Pensandoci, il francese era dato in cima alla lista dei partenti in casa Roma, ed è considerato il giocatore con più mercato europeo e quello più difficile da rimpiazzare per centralità e doti tecniche. Giorno dopo giorno, sondaggio dopo sondaggio, la permanenza a Trigoria si è fatta sempre più concreta fino a diventare (quasi) realtà.