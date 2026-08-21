Koné al centro della Roma: Gasp allontana il suo pilastro dalla tentazione City

E se il vero colpo dell'estate giallorossa fosse la permanenza di Koné? Pensandoci, il francese era dato in cima alla lista dei partenti in casa Roma, ed è considerato il giocatore con più mercato europeo e quello più difficile da rimpiazzare per centralità e doti tecniche. Giorno dopo giorno, sondaggio dopo sondaggio, la permanenza a Trigoria si è fatta sempre più concreta fino a diventare (quasi) realtà.
Gasp punta su Koné
Prima l'Atletico Madrid, poi il Chelsea e il Manchester United: tante squadre hanno osservato, più o meno da lontano, Manu Koné, senza bussare mai davvero alla sua porta. Adesso il centrocampista è tornato a disposizione di Gasp che vuole farne, per il secondo anno consecutivo, una colonna della sua mediana. Il numero 17 è tornato a disposizione da una decina di giorni e punta con decisione alla maglia da titolare nell'esordio in campionato contro la Fiorentina. Tutto, quindi, secondo i piani: la sensazione è che Koné sia destinato a giocare un altro anno all'Olimpico, anche se...
Tentazione City?
Non parliamo, almeno per ora, di un interesse concreto, ma il Manchester City si sta guardando intorno viste le attuali difficoltà per arrivare a Enzo Fernandez. I nomi sul taccuino della dirigenza del club inglese sarebbero quelli di Bouaddi e di Manu Koné. Se il City dovesse fare un tentativo concreto, la Roma farà muro in maniera decisa per non lasciare Gasperini senza uno dei suoi fedelissimi (37 presenze nella passata stagione), ma se dovesse arrivare la tanto chiacchierata offerta superiore ai 50 milioni, a Trigoria ci sarà da riflettere parecchio...