Roma, Gasperini: "E' un gruppo straordinario, stiamo crescendo e siamo solidissimi nella testa"

"Malen come Higuain? Fisicamente sono diversi ma come caratteristiche sì. Per la rapidità, l'accelerazione in pochi metri è un paragone che mi trova d'accordo. Abbiamo conoscenze maggiori rispetto all'anno scorso, nel quale comunque abbiamo chiuso in crescendo. Sono i vantaggi del secondo anno, siamo forti e solidi nella testa, anche se non tutte le partite andranno così, sicuramente. Quest'anno abbiamo iniziato molto presto e in questo momento il gruppo ha grande condizione, inizialmente c'era un po' meno attenzione per tanti fattori e in Inghilterra lo paghi, lì viaggiano sempre al massimo. Poi, già con il Borussia, abbiamo fatto l’ultima gara su un campo difficile, per me era già quasi una partita da Champions. E poi, quando è stato il momento giusto, siamo partiti. Come ho detto prima, è un gruppo con tanti giocatori, direi tutti, che hanno una caratteristica importante. Non so bene chi, ma una volta qualcuno mi ha insegnato che il giocatore è fatto prima di testa e cuore e poi di muscoli. E questi hanno sia la testa sia il cuore. Quindi i muscoli e la qualità vengono dopo".