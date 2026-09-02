Verso Genoa-Como, Fabregas in conferenza: "Kean sarà con noi"

Moise Kean sarà già in panchina venerdì con il Genoa. Se giocherà un po' di partita "vedremo - spiega il tecnico del Como, Cesc Fabregas, in vista della sfida di campionato di venerdì prossimo - Devo ancora conoscerlo bene come persona, ma è il giocatore che volevo da mesi, l'ideale per noi. E adesso con lui e Douvikas abbiamo due attaccanti fortissimi. Giocare a due punte? Ora potrei pensarci". Il ct avverte che quello di Genova "è sempre un campo difficile e una squadra dura da affrontare. Con il Napoli hanno fatto molto bene, è un ambiente caldissimo che a me piace molto, uno stadio che ricorda la Premier League".