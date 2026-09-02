Mandragora addio al veleno: "Alla Fiorentina qualcosa è cambiato"

"Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica per il mio modesto parere da uomo". E' amaro l'addio di Rolando Mandragora alla Fiorentina, come si evince dal post su Instagram con cui il centrocampista passato al Torino ha salutato la città e i tifosi. "Firenze non saprei da dove iniziare... anzi una vaga idea ce l'ho - ha scritto Mandragora - Sono arrivato 4 anni fa nella vostra famiglia, che nel tempo è diventata anche la mia. Ma quando si parla di famiglia, si intende davvero quello... quello che ho vissuto in 4 anni che sono stato qui. Con Rocco e Catherine, con Joe e Camilla, con Daniele e Alessandro, questo concetto regnava sovrano e si percepiva". "Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica per il mio modesto parere da uomo", ha aggiunto. "Grazie a tutti i tifosi viola, ma in particolare ai ragazzi della Curva Fiesole. Grazie alla famiglia Commisso per avermi dato l'opportunità di giocare per la Fiorentina e di difendere i colori viola. Nessun addio potrà portarmi via da quella che è casa. Vi voglio bene", ha concluso.