"Buon anniversario, presidente": il Torino celebra 21 anni di Cairo

02 Set 2026 - 10:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"2005-2026: 21 anni alla guida del Toro. Buon anniversario, Presidente!": con questo messaggio apparso sui propri canali ufficiali, il club di via Viotti ha celebrato la ricorrenza che riguarda Urbano Cairo. Era il 2 settembre del 2005, infatti, quando l'editore rilevava il Torino e diventava presidente.
Quest'anno l'anniversario cade dopo una grande delusione, l'eliminazione dalla Coppa Italia dal neopromosso Monza dell'ex granata Ivan Juric. La squadra di Ignazio Abate ha bisogno di invertire la rotta anche in campionato, dove dopo due giornate è ancora a zero punti e sabato avrà la trasferta di Firenze contro i viola. 

Ultimi video

07:06
Juric: "La società ha fatto un grandissimo lavoro sul mercato"

Juric: "La società ha fatto un grandissimo lavoro sul mercato"

01:46
Le 7 vite di Douglas Luiz

Le 7 vite di Douglas Luiz

01:25
Roma, ecco il tuo Mora

Roma, ecco il tuo Mora

02:32
Allegri, primo bivio

Allegri, primo bivio

02:42
Var, la linea è tracciata

Var, la linea è tracciata

02:33
La calda e folle estate

La calda e folle estate

02:05
Amorim, riecco la Juve

Amorim, riecco la Juve

02:24
Il nerazzurro Pio blindato

Il nerazzurro Pio blindato

02:30
Juve, cantiere chiuso

Juve, cantiere chiuso

01:05
MCH NUOVO STADIO VENEZIA MCH

Venezia, ecco il nuovo stadio: un gioiello da 18mila posti

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

15:28
Abate: "Prestazione insufficiente, siamo fragili quando c'è da soffrire"

Abate: "Prestazione insufficiente, siamo fragili quando c'è da soffrire"

02:17
Coco: "Brutta sconfitta"

Coco: "Brutta sconfitta"

00:58
Mauro: "Woltemade? La Juve non investe sul futuro. E Kean al Como non è una buona idea"

Mauro: "Woltemade? La Juve non investe sul futuro. E Kean al Como non è una buona idea"

00:42
Ranocchia: "Solo l'Inter può cambiare la lotta scudetto. Juventus e Roma più vicine"

Ranocchia: "Solo l'Inter può cambiare la lotta scudetto. Juventus e Roma più vicine"

07:06
Juric: "La società ha fatto un grandissimo lavoro sul mercato"

Juric: "La società ha fatto un grandissimo lavoro sul mercato"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

SRV RULLO INTER "BOMBER" CALHANOGLU 31/8 (MUSICATO)

Inter, "bomber" Calhanoglu mette il Napoli nel mirino

MCH HUTCHINSON HOTEL MCH

Milan, le prime parole di Hutchinson: "Sono molto…"

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:49
Caos Fifa, federazioni del Nord Europa chiedono vertice al commissario europeo per lo sport Micallef
13:02
Mandragora addio al veleno: "Alla Fiorentina qualcosa è cambiato"
 Rovella (Lazio) - 50 milioni
11:45
Lazio, Rovella salta l'Udinese ed è a rischio per il Milan
10:48
"Buon anniversario, presidente": il Torino celebra 21 anni di Cairo
21:42
Juve, senti David: "All'Atletico c'è ambizione, ogni stagione vogliamo vincere un trofeo"