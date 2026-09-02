"Buon anniversario, presidente": il Torino celebra 21 anni di Cairo

"2005-2026: 21 anni alla guida del Toro. Buon anniversario, Presidente!": con questo messaggio apparso sui propri canali ufficiali, il club di via Viotti ha celebrato la ricorrenza che riguarda Urbano Cairo. Era il 2 settembre del 2005, infatti, quando l'editore rilevava il Torino e diventava presidente.

Quest'anno l'anniversario cade dopo una grande delusione, l'eliminazione dalla Coppa Italia dal neopromosso Monza dell'ex granata Ivan Juric. La squadra di Ignazio Abate ha bisogno di invertire la rotta anche in campionato, dove dopo due giornate è ancora a zero punti e sabato avrà la trasferta di Firenze contro i viola.