Lecce-Roma, Gasperini: "De Roon porta personalità, per spirito siamo tra le prime"

Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Via del Mare, commentando così l'imminente arrivo di Marten De Roon: "Occupiamo il centrocampo con un giocatore integro anche se ha un'età avanazata ma entrerà nel gruppo, forte e che vuole essere protagonista. Lui è una bella persona, simpatico anche sui social. Con lui e Balerdi sono arrivati due capitani. Il talento ha bisogno anche di personalità e fisicità, e poi anche per compensare tutti questi argentini... iniziano a essere troppi e lui è olandese come Malen. Sotto questo aspetto siamo solidi".
In mattinata, la Roma ha anche ufficializzato l'acquisto di Leonardo Balerdi dal Marsiglia: "Lui è relativamente giovane, nel pieno della carriera, e dà sostanza a un reparto difensivo molto forte, che ha fatto benissimo, ma adesso avremo tante partite. C'era da completare la rosa più che l'undici. Ora per completare abbiamo da sistemare la parte sinistra, con un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ha dato risposte importanti come speravo ma non possiamo caricarlo troppo di responsabilità". Sul mercato, poi, Gasperini parla così del presunto interesse per Soulé da parte del Fulham: "Rispetto tutto, leggo poco ma sento tutto. Di Soulé non ho mai saputo di una singola proposta in tutta l'estate, domani probabilmente gioca. Non vado dietro alle notizie". E sulle condizioni di Molina, aggiunge: "Sta meglio, domani farà parte della partita non so se dall'inizio o a gara in corso. Ha fatto una finale Mondiale...".
Sugli obiettivi stagionali, Gasperini parla chiaro: "Finalmente il mercato martedì chiude e si parlerà solo di calcio. Le date sono totalmente sbagliate, non piacciono a nessuno ma non vengono mai cambiate. Obiettivo? Vedremo, intanto cominciamo a giocare. Domani andiamo a Lecce, non ne abbiamo ancora parlato e questo è grave". E sulla forza della Roma, aggiunge: "Contano anche gli avversari, anche loro si stanno attrezzando in modo notevole e dispendioso. Guardando a noi, siamo una squadra con più soluzioni, più robustezza e capacità di sopperire alle tante partite che giocheremo. Possiamo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. Il FPF ha influito, abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e certi giocatori non era possibile raggiungerli. Noi abbiamo un grande spirito, che non si acquista sul mercato. Lì siamo tra i primissimi".
In conferenza, l'allenatore giallorosso ha parlato anche del sorteggio di Champions League, che vedrà la Roma affrontare Real Madrid, Manchester United e Psg tra le altre: "Abbiamo preso un bel girone, partite di prestigio e giocheremo in stadi moto caldi. Questa è la Champions. Poi essere tra i primi 8 è sempre difficile, l'obiettivo è stare dentro gli spareggi. E respirare l'aria della Champions, arricchirà molto la squadra giocare questo tipo di partite. Ce lo portiamo poi dentro anche in campionato". E sul Lecce, aggiunge: "Andiamo a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto alla prima in trasferta. La condizione conterà molto. E le situazioni di mercato che chiuderà martedì stanno un po' nascondendo la partita".