Lecce-Roma, Gasperini: "De Roon porta personalità, per spirito siamo tra le prime"

Sugli obiettivi stagionali, Gasperini parla chiaro: "Finalmente il mercato martedì chiude e si parlerà solo di calcio. Le date sono totalmente sbagliate, non piacciono a nessuno ma non vengono mai cambiate. Obiettivo? Vedremo, intanto cominciamo a giocare. Domani andiamo a Lecce, non ne abbiamo ancora parlato e questo è grave". E sulla forza della Roma, aggiunge: "Contano anche gli avversari, anche loro si stanno attrezzando in modo notevole e dispendioso. Guardando a noi, siamo una squadra con più soluzioni, più robustezza e capacità di sopperire alle tante partite che giocheremo. Possiamo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. Il FPF ha influito, abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e certi giocatori non era possibile raggiungerli. Noi abbiamo un grande spirito, che non si acquista sul mercato. Lì siamo tra i primissimi".