LE DESIGNAZIONI

Serie A, gli arbitri della 3° giornata: a Sozza Inter-Napoli, Mariani per Juve-Milan

Scelte le squadre arbitrali per un turno di campionato ricco di partite delicate: al fischietto milanese lo scontro che negli ultimi due anni ha deciso lo scudetto

02 Set 2026 - 15:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Manca sempre meno alla terza giornata della Serie A 26/27. Un turno di campionato in cui ci saranno diversi scontri diretti: da Inter-Napoli a Juve-Milan e Roma-Atalanta. Di seguito le designazioni aribtrali  

  • GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45
    GUIDA
    PERROTTI – BERTI
    IV:      CREZZINI
    VAR:     AURELIANO
    AVAR:       PAGANESSI
     
  • FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00
    MASSA
    MELI – IMPERIALE
    IV:  ARENA
    VAR: GIUA
    AVAR: MARINI
     
  • INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00
    PERETTI – BACCINI
    IV: DOVERI
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: DIONISI
     
  • ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45
    COLOMBO
    BAHRI – PALERMO
    IV:  COLLU
    VAR: CAMPLONE
    AVAR: SANTORO
     
  • FROSINONE – VENEZIA    Domenica 06/09  h. 15.00
    PERRI
    PASSERI – REGATTIERI
    IV: CHIFFI
    VAR: MAZZOLENI
    AVAR: VOLPI
     
  • PARMA – MONZA    Domenica 06/09  h. 15.00
    LA PENNA
    TEGONI – VECCHI
    IV:     RAPUANO
    VAR:     PEZZUTO
    AVAR:      GARIGLIO
     
  • BOLOGNA – SASSUOLO     Domenica 06/09  h. 18.00
    DI BELLO
    GARZELLI – BIFFI
    IV:       PAIRETTO
    VAR:     PATERNA
    AVAR:     DEL GIOVANE
     
  • JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45
    MARIANI
    BINDONI – ALASSIO
    IV:     MARCENARO
    VAR: FABBRI
    AVAR:  CAMPLONE
     
  • CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00
    SACCHI J.L.
    COSTANZO – LUCIANI
    IV:  FOURNEAU
    VAR: PICCININI
    AVAR: MAZZOLENI
     
  • UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45
    TREMOLADA
    ROSSI L. – MONACO
    IV: MARESCA
    VAR: MAGGIONI
    AVAR: RUTELLA
serie a
arbitri
designazioni arbitrali
inter-napoli
juve-milan

Ultimi video

02:32
Allegri, primo bivio

Allegri, primo bivio

02:14
Frosinone in vantaggio, ma il VAR interviene e annulla la rete di Cichella

Frosinone in vantaggio, ma il VAR interviene e annulla la rete di Cichella

00:37
Sassuolo, ecco Sebastiano Esposito. Il momento dell'esordio

Sassuolo, ecco Sebastiano Esposito. Il momento dell'esordio

01:06
Birligea la ribalta, ma in fuorigioco. Sassuolo-Frosinone resta sull'1-1

Birligea la ribalta, ma in fuorigioco. Sassuolo-Frosinone resta sull'1-1

00:21
CLIP SOCIAL ARBITRO CALZAVARA COPRE ORECCHIE BAMBINA 02/09 SRV

Il bel gesto dell'arbitro Calzavara: protegge la bambina con sensibilità

01:15
Terzic con il sinistro trova subito il pari, Sassuolo 1-1 Frosinone

Terzic con il sinistro trova subito il pari, Sassuolo 1-1 Frosinone

01:07
Domínguez sblocca la gara al Mapei, Sassuolo 1-0 Frosinone

Domínguez sblocca la gara al Mapei, Sassuolo 1-0 Frosinone

03:31
Palmieri: "Aquilani ha una rosa importante, sono arrivate tante richieste per i nostri"

Palmieri: "Aquilani ha una rosa importante, sono arrivate tante richieste per i nostri"

00:59
CLIP SOCIAL SABATINI SU AUSILIO 02/09 SRV

Sabatini: "L'addio di Ausilio all'Inter è sottovalutato perché…"

02:17
Alvini: "Vogliamo la rivincita con la Juventus"

Alvini: "Vogliamo la rivincita con la Juventus"

01:14
Zerbin: "Vogliamo dare fastidio a tutti"

Zerbin: "Vogliamo dare fastidio a tutti"

01:07
Turati: "Mi aspettavo questo Sassuolo, vogliamo affrontare la Juve"

Turati: "Mi aspettavo questo Sassuolo, vogliamo affrontare la Juve"

01:58
Addio Ausilio, tutte le verità non dette

Addio Ausilio, tutte le verità non dette

01:46
Le 7 vite di Douglas Luiz

Le 7 vite di Douglas Luiz

01:25
Roma, ecco il tuo Mora

Roma, ecco il tuo Mora

02:32
Allegri, primo bivio

Allegri, primo bivio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Fabregas
16:38
Verso Genoa-Como, Fabregas in conferenza: "Kean sarà con noi"
13:49
Caos Fifa, federazioni del Nord Europa chiedono vertice al commissario europeo per lo sport Micallef
13:02
Mandragora addio al veleno: "Alla Fiorentina qualcosa è cambiato"
 Rovella (Lazio) - 50 milioni
11:45
Lazio, Rovella salta l'Udinese ed è a rischio per il Milan
10:48
"Buon anniversario, presidente": il Torino celebra 21 anni di Cairo