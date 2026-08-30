ADDIO ATALANTA

De Roon è a Roma: "Dovrei essere felice, ma è una giornata difficile. Gasp mi ha voluto fortemente"

Il centrocampista ha detto addio all'Atalanta dopo 10 anni. "Dal mio ritorno dai Mondiali ho mal di pancia". Ora visite e firma con i giallorossi

30 Ago 2026 - 13:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Dovrei essere felice, ma è una giornata molto difficile". Parole di Marten De Roon all'uscita da Zingonia prima della partenza per Roma, dove lo attende Gasperini e una nuova avventura con la maglia giallorossa. Il centrocampista olandese classe 1991 lascia la Dea dopo un decennio, interrotto soltanto da un anno in Inghilterra con il Middlesbrough. È stato lo stesso giocatore a chiedere alla società di essere ceduto, nonostante un contratto ancora di un anno e l'Atalanta lo ha accontentato: andrà via in pratica a parametro zero per un milione di euro di bonus.

"Non è stato facile per come sono andate le cose - ha detto l'ormai ex capitano dell'Atalanta, intercettato da Rai Sport - Questo mese è stato difficile dopo il ritorno dal Mondiale. Ho sentito Gasperini: è stato tutto un po’ un blitz, lui mi voleva fortemente alla Roma. Per come era la situazione qua era la soluzione più giusta". Ma la decisione è stata comunque complicata per il legame profondissimo con Bergamo e con l’Atalanta. "È stato difficile discutere di questo con la mia famiglia, con la società, pensando al legame con i tifosi e con la città". Ora per De Roon visite mediche prima della firma sul contratto con i giallorossi.

Con l'Atalanta il nazionale olandese ha disputato 445 partite, record di presenze. "Tutto quest'ultimo mese è stato difficile, è dal mio ritorno dai Mondiali che ho il mal di pancia. Non stavo giocando - ha detto sul suo difficile inserimento nel 4-3-3 del nuovo allenatore Maurizio Sarri - Non è stato per niente facile. Dovrei essere contento, ma non riesco a esserlo".

Leggi anche
Jamie Leweling

Roma, un ultimo colpo sull'esterno: muro Stoccarda per Leweling, resiste Luiz Henrique

videovideo
roma
atalanta
marten de roon

Ultimi video

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

I più visti di Roma

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

Roma, salta l'arrivo di Oosterwolde: decisivi i tempi di recupero dall'infortunio

Jayden Oosterwolde

Roma, si complica l'arrivo di Oosterwolde: le visite non convincono i giallorossi che chiedono approfondimenti

Stand-by Oosterwolde, la Roma non sa più se tesserarlo: la tenuta fisica non convince e si valuta un cambio di formula...

MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

Milan, Leao alla Roma può essere un affare "last minute": lo scenario

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:22
Roma, rinforzo in difesa per Gasperini: ufficiale Balerdi
12:20
Fiorentina, è arrivato Njie: operazione da 20 milioni
12:19
L'ex granata Njie arrivato a Firenze per visite e firme
12:19
Bologna, Rowe non convocato per l'Atalanta. Tedesco: "L'ho visto poco sereno"
12:14
Milan e Galatasaray ufficializzano Rafael Leao: le cifre esatte del trasferimento