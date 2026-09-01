Roma, Inter e Milan le regine del mercato con il Como a ruota, il Napoli è rimasto immobile
La Juventus è ancora tutta da verificare, la Fiorentina ha puntato molto sugli attaccanti ma forse ha carenze in altri ruolidi Enzo Palladini
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ATALANTA
Voto: 7
Brontolo Sarri lancia maledizioni al calciomercato, ma poi quando arriva un giocatore che gli piace, non può che essere soddisfatto. Sicuramente la sua reazione all’arrivo di Rowe, nel chiuso della sua cameretta, è stata molto positiva. Anche gli arrivi di Kessiè e Kristensen sono sicuramente funzionali al progetto dell’allenatore toscano. Piccoli capolavori anche in uscita, con l’introito di oltre cento milioni dalla cessione di Palestra e Ahanor al Chelsea.
BOLOGNA
Voto: 5
Come ogni anno, il Bologna è soprattutto protagonista del mercato in uscita, avendo ceduto tre pezzi da novanta: Lucumi, Castro e Rowe. I sostituti devono dimostrare di essere all’altezza e per ora il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. In città l’umore non è dei migliori, è stato un mercato mirato solamente all’incasso e dopo alcuni anni di ottimi risultati la gente non può essere entusiasta.
CAGLIARI
Voto: 6
Alcuni dei nuovi arrivati hanno già dimostrato di essere acquisti azzeccati, soprattutto Alessandro Romano, ma anche Winks, Fazzini, Maldini e Fadera hanno già regalato buone prestazioni, in attesa degli altri. Non sempre capita di poter avere Palestra in prestito, quindi bisogna arrangiarsi con la bravura degli scout e con il fiuto per i giovani dell’allenatore Fabio Pisacane, con l consapevolezza di dover soffrire.
COMO
Voto: 8
Una campagna acquisti sontuosa, da club di altissimo livello. Con una Champions da disputare, Fabregas è stato accontentato in tutte le sue richieste, compreso l’ultimo sofferto acquisto, quello di Kean. La squadra a Napoli ha dimostrato di essere già altamente competitiva e di avere alternative in tutti i ruoli, alternative che consentono all’allenatore spagnolo di modificare in corsa anche il modulo di gioco e la maniera di stare in campo. Il Como farà ancora divertire.
FIORENTINA
Voto: 6,5
Tante buone idee, soprattutto nella prima parte del mercato, con giocatori come Mastantuono e Atta, in grado di accendere la fantasia dei tifosi viola. Poi però alla prova dei fatti sorgono molti dubbi. Il centrocampo sembra un po’ leggerino, non pronto a reggere la forza d’urto di avversarie attrezzate. È vero che va concesso un po’ di tempo al nuovo allenatore Grosso, ma zero gol segnati e sette subiti nelle prime due giornate non sono un segnale incoraggiante. Interessante il colpo dell’ultimo momento: Pedro Gonçalves.
FROSINONE
Voto: 6,5
Schmid e Grillitsch sono giocatori che portano esperienza ad altissimo livello e che si renderanno utili durante la stagione. Quello che si è intuito nelle prime due giornate di campionato è che per ora Massimiliano Alvini vuole dar fiducia al gruppo che l’anno scorso ha conquistato la promozione in Serie A. Nella trasferta di Firenze questo concetto è stato vincente, ma è chiaro che prima o poi anche i nuovi avranno il loro spazio.
GENOA
Voto: 5
La consolazione di Daniele De Rossi è che sono rimasti Lorenzo Colombo e Tommaso Baldanzi, due giocatori che gli hanno dato una grossa mano per raggiungere la salvezza nella scorsa stagione. Se ne sono andati due giocatori importanti come Ekhator e Norton-Cuffy. I sostituti per ora non hanno un curriculum che garantisca lo stesso rendimento, ma l’allenatore è pronto a inseguire un nuovo miracolo.
INTER
Voto: 8,5
Un mercato abbastanza vicino alla perfezione, che avrebbe raggiunto se non fosse sfuggito l’obiettivo Palestra. Per il resto, è arrivato un buon esterno destro (Spence), è stato preso il giocatore preferito da Chivu (Curtis Jones) ed è stata rimodellata la difesa pur mantenendone la base storica. Giusto non toccare il settore offensivo, anche se forse all’allenatore sarebbe piaciuto anche un quinto attaccante con caratteristiche tecniche diverse.
JUVENTUS
Voto: 7
Spalletti aveva chiesto un attaccante centrale, un regista tecnico e un terzino sinistro. Non è esattamente quello che è stato preso. Woltemade è un giocatore in potenza molto forte, ma ha più i movimenti del trequartista che della prima punta. Sarr è un centrocampista box-to-box. Tra i nuovi finora hanno convinto Lucumi (che ha giocato una sola partita) e i due cavalli di ritorno, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.
LAZIO
Voto: 6,5
A modo suo, Lotito ha fatto un mercato dignitoso. L’islandese Gudmundsson preso l’ultimo giorno è un giocatore al quale può fare molto bene un cambio di scenario. Pinamonti sembra il centravanti perfetto per una squadra allenata da Gattuso, con il suo spirito di sacrificio, Frattesi ha già dato un gran contributo. La rinuncia a Mario Gila è stata dolorosa, ma almeno è stata ricavata una cifra elevata per un giocatore in scadenza tra un anno.
LECCE
Voto: 5
Non è ma facile dare un giudizio sul mercato del Lecce. Se bastasse la sostenibilità per rendere perfetto il lavoro del club, il voto sarebbe molto alto. Ma quando se ne vanno giocatori importanti e non arrivano sostituti all’altezza, è chiaro che il destino sarà il solito, quello della sofferenza, sperando che Geubbels e Ilic diano il contributo che le loro potenzialità fanno sperare.
MILAN
Voto: 8,5
Gonçalo Ramos è sicuramente un ottimo acquisto, nonostante qualche incertezza nelle prime due uscite. Mario Gila ha già confermato di essere un difensore stratosferico per il campionato italiano. Ottima l’idea di portare in prima squadra Cisse, adesso c’è molta curiosità per Moreira e Hutchinson, mentre Ruben Amorim ha provveduto a coprire alcuni ruoli adattando (per ora molto bene) i giocatori che ha.
MONZA
Voto: 6
È rimasta l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, affidata a un vecchio mestierante come Juric. Davvero molto interessante l’acquisto di Varela, autore di un gol a San Siro, per il resto sono stati presi giocatori in grado di dare il proprio contributo di lotta e di dinamismo. E sono tutti giocatori che dovranno conquistarsi un po’ di spazio per dimostrare di essere da Serie A.
NAPOLI
Voto: 5
In questo caso si è capita la differenza tra un allenatore “vorace” come Antonio Conte e uno “aziendalista” come Max Allegri, che avrebbe gradito portarsi Rabiot e magari prendere un difensore centrale in più, invece non sembra turbato da un mercato che gli ha portato solo Badishile e Favasuli, che gli ha fatto pregustare l’arrivo di un attaccante di spessore e che invece ha lasciato la squadra più o meno come era.
PARMA
Voto: 6
Vista da fuori, questa squadra ha qualcosa in meno rispetto alla passata stagione. Il portiere, per cominciare: Corvi è bravino ma non è Suzuki. Le spalle larghe di Mateo Pellegrino, anche. Il suo sostituto Romero ha dato buoni segnali quando è stato messo in campo, così come El-Bilal Tourè, anche se per il momento l’acquisto più azzeccato e sorprendente è il giovanissimo Simone Lontani.
ROMA
Voto: 9
È stato un pressing costante quello di Gasperini sui suoi dirigenti. Li ha tirati per la giacca, li ha stuzzicati nelle conferenze stampa, fino a quando ha ottenuto i giocatori che voleva. Lo stesso pressing che ha praticato nelle ultime ore su Konè per evitare che fuggisse al Chelsea. Adesso la Roma è una squadra che fa paura a tutti, ma soprattutto che ha ricambi validi in tutte le posizioni del campo.
SASSUOLO
Voto: 5,5
E se il vero colpo di mercato fosse stato Alberto Aquilani? In attesa di sapere se l’allenatore riuscirà a ripetere il bel calcio della scorsa stagione a Catanzaro, ci si chiede se Bowie riuscirà a non far rimpiangere Pinamonti e se Muharemovic, un vero e proprio muro difensivo, verrà rimpiazzato nel migliore dei modi. Il passaggio di Carnevali alla Juventus ha sicuramente rallentato un po’ le operazioni del club.
TORINO
Voto: 5,5
Non aveva molto da vendere, quindi per una volta ha venduto poco (Njie e Pedersen), se mai ha ri-prestato giocatori tornati da prestiti. Soldi come sempre ne ha spesi pochi e il nuovo allenatore Ignazio Abate non è certo felice in cuor suo degli uomini che ha a disposizione. Proverà ugualmente a tirare fuori il meglio dal gruppo che ha tra le mani, confidando negli acquisti dell’ultima ora.
UDINESE
Voto: 5,5
Sempre felice il cassiere del club con le cessioni di Kristensen e Atta. L’allenatore Runjaic ormai si è perfettamente integrato nel mondo bianconero, quindi non se la prende troppo e allena quello che gli danno. Finora il nuovo arrivo più azzeccato è sembrato l’esperto Vojvoda proveniente dal Como, ma nel giro di qualche settimana sicuramente l’Udinese metterà in mostra (e sul mercato) anche qualche altro nuovo giocatore.
VENEZIA
Voto: 6
Le ambizioni sono elevate, anche se il modello Como è ancora lontano dalla Laguna. Con i soldi ricavati dalla cessione di Doumbia allo Sporting Lisbona, sono stati presi alcuni giocatori con esperienza in Serie A e altri che hanno lasciato buoni ricordi in qualche campionato top straniero. Le prime due partite di campionato hanno però detto che c’è ancora parecchio lavoro da svolgere per trovare un equilibrio.