Roma, Inter e Milan le regine del mercato con il Como a ruota, il Napoli è rimasto immobile

Spalletti aveva chiesto un attaccante centrale, un regista tecnico e un terzino sinistro. Non è esattamente quello che è stato preso. Woltemade è un giocatore in potenza molto forte, ma ha più i movimenti del trequartista che della prima punta. Sarr è un centrocampista box-to-box. Tra i nuovi finora hanno convinto Lucumi (che ha giocato una sola partita) e i due cavalli di ritorno, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.