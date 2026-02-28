Liga: il Barcellona travolge il Villarreal con super Yamal e consolida il primato

Il Barcellona piega il Villarreal per 4-1 e consolida il primato nella Liga spagnola. Protagonista assoluto Lamine Yamal, autore di una fantastica tripletta al 28', 37' e al 69'. Nel finale Lewandowski cala il poker. Non basta agli ospiti il gol di Gueye. Barça sempre primo in classifica con 64 punti, a +4 sul Real impegnato lunedì con il Getafe. Nell'altra partita del pomeriggio, pareggio 1-1 tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao.