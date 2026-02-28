Liga: il Barcellona travolge il Villarreal con super Yamal e consolida il primato

28 Feb 2026 - 18:18

Il Barcellona piega il Villarreal per 4-1 e consolida il primato nella Liga spagnola. Protagonista assoluto Lamine Yamal, autore di una fantastica tripletta al 28', 37' e al 69'. Nel finale Lewandowski cala il poker. Non basta agli ospiti il gol di Gueye. Barça sempre primo in classifica con 64 punti, a +4 sul Real impegnato lunedì con il Getafe. Nell'altra partita del pomeriggio, pareggio 1-1 tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. 

Ultimi video

01:43
MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

03:40
DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

03:16
DICH KALULU PRE ROMA DICH

Juve, Kalulu: "Bastoni non l'ho sentito. Per la Roma siamo pronti"

03:06
DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

03:27
DICH NICOLA PRE MILAN DICH

Nicola: "Col Milan servono spavalderia e brillantezza, non pensare troppo"

00:40
MCH ALBERGO NAPOLI MCH

I tifosi al seguito del Napoli in attesa del match contro il Verona

01:34
I 15 giorni del giudizio

I 15 giorni del giudizio

01:26
Allegri ci riprova...

Allegri ci riprova...

01:37
Spalletti cerca leader

Spalletti cerca leader

01:32
Dybala punta la Juventus

Dybala punta la Juventus

01:58
Verona-Napoli, che storie

Verona-Napoli, che storie

01:35
Inter, super Bonny

Inter, super Bonny

01:57
Inter, striscia positiva

Inter, striscia positiva

02:00
Non un sabato qualunque

Non un sabato qualunque

01:43
MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

I più visti di Calcio

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

SRV RULLO ARBITRI SOTTO ACCUSA 23/02 (MUSICATO) SRV

Arbitri sotto accusa: ecco le conseguenze dell'ultimo week-end di Serie A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:47
Haaland salta Leeds-Manchester City, Guardiola: "Nulla di grave"
18:18
Liga: il Barcellona travolge il Villarreal con super Yamal e consolida il primato
18:13
Lazio, Maldini non recupera: tre assenti dai convocati per il Torino
18:12
Premier League: Liverpool a valanga, Newcastle ko con Everton
17:55
Bundesliga: vincono Werder Brema, St.Pauli e B.Moenchengladbach