Premier League: Liverpool a valanga, Newcastle ko con Everton

28 Feb 2026 - 18:12

In attesa del Manchester City impegnato a Leeds, quattro le partite giocate nel pomeriggio valide per la 28/a giornata di Premier League. Il Liverpool travolge per 5-2 il West Ham, mentre il Newcastle viene sconfitto per 3-2 in casa dall'Everton. Nelle altre partite spettacolare 4-4 tra Burnley e Brentford, pareggio per 1-1 tra Bournemouth e Sunderland. Un intervento del Var ha portato all'annullamento del gol del pareggio del Burnley, segnato da Barnes nel recupero, contro il Brentford, per un tocco di mani. Pertanto la partita ha visto il successo del Brentford per 4-3.

Ultimi video

01:43
MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

03:40
DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

03:16
DICH KALULU PRE ROMA DICH

Juve, Kalulu: "Bastoni non l'ho sentito. Per la Roma siamo pronti"

03:06
DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

03:27
DICH NICOLA PRE MILAN DICH

Nicola: "Col Milan servono spavalderia e brillantezza, non pensare troppo"

00:40
MCH ALBERGO NAPOLI MCH

I tifosi al seguito del Napoli in attesa del match contro il Verona

01:34
I 15 giorni del giudizio

I 15 giorni del giudizio

01:26
Allegri ci riprova...

Allegri ci riprova...

01:37
Spalletti cerca leader

Spalletti cerca leader

01:32
Dybala punta la Juventus

Dybala punta la Juventus

01:58
Verona-Napoli, che storie

Verona-Napoli, che storie

01:35
Inter, super Bonny

Inter, super Bonny

01:57
Inter, striscia positiva

Inter, striscia positiva

02:00
Non un sabato qualunque

Non un sabato qualunque

01:43
MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

I più visti di Calcio

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

SRV RULLO ARBITRI SOTTO ACCUSA 23/02 (MUSICATO) SRV

Arbitri sotto accusa: ecco le conseguenze dell'ultimo week-end di Serie A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:47
Haaland salta Leeds-Manchester City, Guardiola: "Nulla di grave"
18:18
Liga: il Barcellona travolge il Villarreal con super Yamal e consolida il primato
18:13
Lazio, Maldini non recupera: tre assenti dai convocati per il Torino
18:12
Premier League: Liverpool a valanga, Newcastle ko con Everton
17:55
Bundesliga: vincono Werder Brema, St.Pauli e B.Moenchengladbach