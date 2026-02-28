Premier League: Liverpool a valanga, Newcastle ko con Everton

In attesa del Manchester City impegnato a Leeds, quattro le partite giocate nel pomeriggio valide per la 28/a giornata di Premier League. Il Liverpool travolge per 5-2 il West Ham, mentre il Newcastle viene sconfitto per 3-2 in casa dall'Everton. Nelle altre partite spettacolare 4-4 tra Burnley e Brentford, pareggio per 1-1 tra Bournemouth e Sunderland. Un intervento del Var ha portato all'annullamento del gol del pareggio del Burnley, segnato da Barnes nel recupero, contro il Brentford, per un tocco di mani. Pertanto la partita ha visto il successo del Brentford per 4-3.