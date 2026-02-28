Lazio, Maldini non recupera: tre assenti dai convocati per il Torino
© ansa
Daniel Maldini non recupera per Torino-Lazio. La conferma arriva dai convocati del club biancoceleste, che non vede l'ex Atalanta, non al meglio per un problema alla caviglia. Per la sfida dello stadio Olimpico Grande Torino assenti anche Basic e Gila, risparmiati anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Tutti i convocati della Lazio per la partita contro il Torino
Furlanetto, Motta, Provedel; Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor; Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.