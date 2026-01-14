Logo SportMediaset

MANOVRE GIALLOROSSE

Roma: oggi visite mediche e firma per Robinio Vaz, in arrivo anche Malen

Il giocatore francese arriva dal Marsiglia per 20 milioni di euro. Intanto Massara ha chiuso anche per Malen

14 Gen 2026 - 09:28

Dopo il naufragio della trattativa per Giacomo Raspadori, andato all'Atalanta, i tifosi della Roma si possono consolare con Robinio Vaz. Il giovanissimo attaccante classe 2007, arrivato a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia, è atterrato ieri sera a Fiumicino dov'è stato accolto con cori dal popolo giallorosso per poi recarsi all'Olimpico per seguire la sfida di Coppa Italia con il Torino. Robinio, costato circa 20 milioni di euro più altri 5 di bonus, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Gasp, poi, oltre alla punta centrale, vuole anche un esterno offensivo. Nelle ultime ore, infatti, c'è stata una forte accelerata nella trattativa con l'Aston Villa per l'olandese Donyell Malen, nonostante l'interesse manifestato dall'Atletico Madrid nelle ultime ore. Le due società hanno trovato una base d'accordo per un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. In nottata, il ds giallorosso Massara è riuscito a limare gli ultimi dettagli per il contratto dell'attaccante olandese, arrivando, di fatto, alla stretta di mano definitiva. Ora non resta che attendere il suo arrivo a Fiumicino. 

roma
mercato
donyell malen

