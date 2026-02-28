Como, Fabregas: "Tre punti pesanti per dare continuità"

28 Feb 2026 - 17:40
© Getty Images

© Getty Images

"Sono tre punti pesanti per noi, per dare continuità ad una prestazione importante come quella di Torino. La rimonta non si può sottovalutare, dico brava alla squadra per la maturità e la serenità. Il gol è stato un errore individuale, che abbiamo pagato caro, ma per questo siamo una squadra". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la vittoria in rimonta contro il Lecce in campionato. "In un percorso capita di avere alti e bassi, ma noi cerchiamo una continuità nelle prestazioni e nelle vittorie. La squadra continua a migliorare, che capisce le dinamiche e che ha sbagliato una volta con la Fiorentina ma non due. Oggi hanno fatto bene", ha aggiunto il tecnico spagnolo a Dazn. "Oggi non era una partita facile, loro giocano sempre con un 4-4-2 mentre oggi giocavano con 3 centrali giocando a 5. La interpretazione dei ragazzi è stata bella, con qualità nel trovare il momento giusto per colpire", ha dichiarato Fabregas che ha poi ritrovato Hassan Diao. "In cinque minuti si è visto quello che ci è mancato in questi undici mesi", ha concluso Fabregas.

