Roma, buone notizie dall'infermeria: recuperati Abraham, Dybala e Pellegrini

VERSO ROMA-SALISBURGO

L'attaccante inglese giocherà con una mascherina protettiva, la Joya pronto almeno per la panchina e il capitano si è allenato in gruppo

Dopo aver applicato un massiccio turnover contro il Verona, per la sfida da dentro-fuori con il Salisburgo Mourinho tornerà ad affidarsi ai suoi fedelissimi. A tre giorni dal match dell'Olimpico c'è grande ottimismo per i recuperi dei tre assi della squadra, Abraham, Dybala e Pellegrini, che stanno sempre meglio e saranno a disposizione per il Saliburgo. Se poi tutti e tre partiranno dal primo minuto è ancora presto per dirlo. La prudenza è massima soprattutto nei confronti dell'argentino, che all'andata ha rimediato un sovraccarico muscolare: in casa Roma, in vista anche del rush finale per la Champions, non si vogliono correre rischi.

