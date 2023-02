Roma, colpo all'occhio per Abraham: applicati punti per chiudere la ferita

La partita di Tommy Abraham contro il Verona è durata solo un quarto d'ora: l'attaccante della Roma è stato costretto a uscire dal campo dopo un contrasto fortuito con il compagno di squadra Gianluca Mancini che gli ha procurato una brutta ferita vicino all'occhio sinistro all'altezza della palpebra. Trasportato in ospedale, il numero 9 giallorosso è stato operato: applicati punti al viso per richiudere la ferita. Abraham, che è in dubbio per la sfida di giovedì contro il Salisburgo, su Instagram ha tranquillizzato tutti: "Grazie per i messaggi. Starò bene".