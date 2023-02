Serie A, Roma-Verona 1-0: Solbakken fa gioire Mourinho

ROMA-VERONA

Un diagonale vincente del norvegese al 45' vale tre punti per i giallorossi. Abraham fuori dopo 15 minuti per infortunio.

La Roma ha battuto 1-0 il Verona nella 23a giornata di Serie A mantenendo il terzo posto in classifica al pari del Milan. Con un primo tempo di grande intensità, la squadra di Mourinho - senza Dybala, Pellegrini e con Abraham infortunato al 15' - ha trovato la rete da tre punti al 45' con il diagonale vincente di Solbakken liberato in area da Spinazzola con un colpo di tacco. Nella ripresa la Roma ha gestito il vantaggio senza concedere grosse occasioni al Verona che ha interrotto la striscia positiva di quattro gare.

LA PARTITA

La Roma vince ancora, lo fa di misura contro il Verona e senza prendere gol all'Olimpico. La bella notizia oltre all'1-0 però per Mourinho è che anche i giocatori considerati "seconde linee" hanno risposto presente con una prestazione di intensità e gestione non scontata. Dopo le fatiche di coppa, i giallorossi hanno giocato un primo tempo ad altissimo ritmo schiacciando il Verona nella propria metà campo, sbloccando il match poco prima dell'intervallo e gestendo nella ripresa pur senza tre giocatori fondamentali come Dybala, Pellegrini e Abraham, uscito per infortunio dopo un quarto d'ora.

L'uomo copertina è Ola Solbakken, l'esterno norvegese che poche settimane fa sembrava nel mirino di Mourinho e che invece ha caratterizzato la prima presenza da titolare con il primo gol in Serie A. Rete da tre punti, per completare la festa. Nei primi quarantacinque minuti giocati a tutti i protagonisti sono stati molti, ma soprattutto quelli della catena di sinistra. Spinazzola, al netto dell'assist geniale che ha mandato in porta Solbakken di tacco al 45', è stato il giocatore più pericoloso anche con conclusioni in prima persona. Da quel lato anche El Shaarawy ha confermato il buon momento di forma impegnando Montipò senza mai sorprenderlo e alle sue spalle Ibanez non ha concesso respiro e campo a Ngonge.

Lo spartito al rientro dall'intervallo è cambiato, il ritmo è crollato e si è vista la modalità crociera della Roma che, abbassando il baricentro di diversi metri, ha deciso di non concedere spazi al Verona rinunciando a qualcosa in attacco. Solo due i tentativi degni di nota alla fine per il Verona, entrambi nel giro di due minuti: prima con un tiro di Doig deviato in angolo nell'unica occasione il cui i giallorossi si sono fatti sorprendere alle spalle, poi con una punizione di Duda smanacciata da Rui Patricio. Nel finale, invece, Montipò è stato miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Belotti.

LE PAGELLE

Solbakken 7 - Trova il primo gol con la maglia della Roma ed è una gran bella rete per movimento, tecnica e gesto atletico. Il diagonale chiude il cerchio con i tifosi giallorossi e, nella prima da titolare in Serie A, gioca un'ora di buon livello.

Spinazzola 7 - L'assist di tacco è una perla da vedere, rivedere e rivedere un'altra volta. Nel primo tempo ad alto ritmo della Roma è tra i protagonisti più continui anche per presenza in area del Verona. Nella ripresa gestisce e si gestisce.

Kardsorp 6 - Buona la prima del suo rientro. Dopo mesi di assenza, l'olandese si prende la fascia destra tenendo a bada Doig e Lazovic.

Doig 5,5 - Mourinho gli lascia prendere il pallone nella propria metà campo senza problemi, chiudendogli però campo alle spalle. Solo una volta si trova a campo aperto e va al tiro, per il resto non ha mai trovato il coraggio di andare oltre al compitino.

Ngonge 5,5 - Non ha mai trovato spazio tra le linee e si è visto più per qualche ripiegamento efficace che per la pericolosità offensiva.

--

IL TABELLINO

ROMA-VERONA 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6 (25' st Celik 6), Cristante 6,5, Bove 6, Spinazzola 7; Solbakken 7 (25' st Zalewski 6), El Shaarawy 6,5 (41' st Wijnaldum sv); Abraham sv (15' Belotti 6). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Pellegrini, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. All.: Mourinho 6.

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Magnani 6,5, Hien 5,5 (1' st Coppola 6), Dawidowicz 5,5; Depaoli 5,5, Tameze 5,5, Duda 5,5, Doig 5,5 (39' st Abilgaard sv); Ngonge 5,5 (31' st Kallon 5,5), Lazovic 5 (14' st Braaf 5,5); Gaich 5 (14' st Lasagna 5). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Verdi. All.: Zaffaroni 5,5.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 45' Solbakken

Ammoniti: Smalling (R); Hien, Ngonge (V)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

La Roma ha vinto quattro partite casalinghe di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta dal novembre 2014 (sei in quel caso).

Ola Solbakken è il terzo norvegese a segnare con la Roma in Serie A (John Arne Riise e John Carew gli altri due), e il primo dalla rete di John Arne Riise nel marzo 2010.

Nel 2023 la Roma, insieme a Juventus e Napoli, è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in Serie A (cinque).

Prima di Ola Solbakken l'ultimo giocatore della Roma ad aver segnato alla sua prima presenza da titolare con la Roma in Serie A è stato Sérgio Oliveira il 16 gennaio 2022 (rete contro il Cagliari).

Leonardo Spinazzola è tornato a servire un assist in una gara interna in Serie A 721 giorni dopo l’ultima volta (passaggio vincente contro il Milan il 28 febbraio 2021).

Il Verona ha subito 7 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo di questa Serie A, solo la Salernitana (12) ne ha concessi di più nel torneo in corso.

Ola Solbakken ha trovato il suo primo gol in Serie A con la sua prima conclusione nello specchio nel torneo.

La Roma è la squadra che ha mandato a segno più giocatori norvegesi in Serie A (tre, Riise, Carew e Solbakken).

Sono stati commessi 22 falli nel corso della prima frazione di gioco, record nei primi tempi in questa Serie A (22 anche in Spezia-Smapdoria).

Adrien Tameze ha giocato la sua 100ª partita in Serie A.