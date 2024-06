Roma, 23 anni fa il terzo scudetto: la celebrazione sui social

La Roma ricorda il suo terzo scudetto conquistato il 17 giugno 2001. Sull'account ufficiale di X, la società capitolina ha postato un video con i gol del 3-1 al Parma, match che ha regalato alla squadra, allora allenata da Fabio Capello, la matematica del titolo davanti alla Juventus. Poco meno di un minuto in cui si rivedono le reti di Totti, Montella e Batistuta e poi la grande festa finale. E in un giorno così speciale non poteva proprio mancare il ricordo del Pupone, che ha celebrato l’anniversario con una foto che lo ritrae durante la sfrenata esultanza dopo il gol dell'1-0 e la scritta “Che giorno” con in sottofondo la canzone di Marco Conidi ‘Mai sola mai’.