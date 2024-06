Roma, Dan Friedkin in Premier League: acquisterà l'Everton

Dan Friedkin sta per approdare in Premier League, all'Everton. Il gruppo che fa capo al proprietario della Roma avrebbe trovato l’accordo con il businessman iraniano Farhad Moshiri, proprietario del 94% delle azioni del club inglese, per il passaggio del pacchetto di maggioranza. La notizia arriva dalla Bbc, e l'annuncio della conclusione positiva di questo affare dovrebbe arrivare nel corso del week end. Dan Friedkin finalizzerà l’acquisto dei Toffees dopo aver scavalcato altri quattro offerenti: la società di investimenti Vici Private Finance con sede nel Regno Unito, MSP Sports Capital, gli imprenditori locali Andy Bell e George Downing e un consorzio che coinvolge un reale saudita.