Roma, Mourinho: "Primo tempo orribile, questa rosa fatica nelle rotazioni"

ROMA

Il tecnico portoghese dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia: "Ho imparato a non piangere per le sconfitte e a guardare alla prossima partita. Zaniolo? La proprietà è stata chiara"

© Getty Images

José Mourinho non usa mezzi termini per commentare la clamorosa eliminazione della sua Roma ai quarti di Coppa Italia contro la Cremonese: "Abbiamo fatto un primo tempo orribile, di un livello davvero molto basso - le parole del portoghese a SportMediaset -. Nel secondo tempo un errore individuale, fuori dal contesto, ci ha portato sotto 2-0, abbiamo avuto una buona reazione, ma loro si sono difesi in tanti e noi siamo stati sfortunati. Comunque ho imparato a non piangere per le sconfitte e a guardare alla prossima partita. Quello che posso dire è che la nostra rosa fa fatica con le rotazioni, fa fatica a giocare tre partite in una settimana".

Solo parole di ammirazione per gli avversari: "Complimenti alla Cremonese, ha fatto due grandi vittorie fuori casa. Questa è una coppa strana, che mette in difficoltà chi viene dalla Serie B, come loro e per questo sono stati ancora più bravi, complimenti davvero".

Eppure pochi giorni fa arrivava una bella prestazione contro la capolista della Serie A: "A Napoli meritavamo un risultato diverso, ho detto che ero orgoglioso anche nella sconfitta. Oggi non lo posso dire. Posso dire che la partita è finita e che ne ho un'altra tra tre giorni, devo pensare a quella".

Poi ha spiegato le scelte iniziali e l'ampio turnover: "È sempre la vecchia storia del senno di poi. Chi si occupa di queste cose mi ha detto che i giocatori A, B e C erano a rischio infortunio, quindi ti viene da pensare. Se oggi Paulo fosse partito titolare e poi stava fuori per un mese? Avete visto come Abraham e Matic hanno finito la partita a Napoli? Tra l'altro non capisco perché ora dobbiamo giocare sabato (invece che domenica o lunedì, ndr). Mi dicono per il rugby, ma è un problema per una squadra come la nostra che non ha certe rotazioni. Se non cambio e si fanno male è un problema, se cambio e non facciamo bene è sempre un problema. Però siamo squadra, non voglio accusare nessuno, abbiamo perso tutti".

Infine ha preferito glissare sul caso Zaniolo: "Non voglio commentare, la proprietà è stata molto chiara".