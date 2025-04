Cesari non ha dubbi: "Chiaro il fallo di Ndicka su Bisseck, Fabbri aveva la visuale libera"

"Fabbri è vicino e ha la visuale libera: resta indeciso e poi allarga le braccia (in maniera poco convincente) per dire 'Non è rigore'. Inzaghi, inquadrato dalle telecamere commenta l'episodio rivolgendosi proprio all'arbitro in campo: 'Fabbri, tutto come pensavo'. Di Bello al Var cosa fa? Ci rappresenterà al Mondiale per Club a giugno".