Napoli, Crippa: "Conte come Maradona, un grande condottiero"

Massimo Crippa è convinto: il Napoli può vincere lo scudetto. La conferma arriva delle prestazioni delle ultime settimane, tuttavia l'ex difensore sa che l'uomo in più non è un giocatore, ma l'allenatore Antonio Conte come spiegato in un'intervista a Tuttosport: "Uno come Diego non c’è più da nessuna parte nel mondo, ma questo Napoli può contare su un condottiero straordinario come Conte, che è il grande artefice della cavalcata verso lo Scudetto. Noi avevamo Maradona, adesso il valore aggiunto è in panchina. Antonio ha fatto un lavoro straordinario, riportando ai vertici una squadra che l’anno scorso era arrivata decima".