"È stata una partita equilibrata in uno stadio incredibile, che spingeva tanto. Il Betis è una grande squadra ma noi abbiamo sbagliato troppi passaggi. Siamo soddisfatti ma al ritorno dobbiamo dare qualcosa in più". Così il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, autore del gol del 2-1 che tiene vive le speranze in vista della semifinale di ritorno contro il Betis Siviglia. "Il gol? Avevo visto Moise dentro l'area ed ero solo, Robin ha fatto un gran passaggio".