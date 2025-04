Roma, guerra ultras in città: molotov contro la sede del gruppo Quadraro

Non si placa la tensione nel mondo ultras della città di Roma. A una settimana dagli arresti che hanno colpito tre esponenti del gruppo giallorosso Quadraro, un nuovo episodio ha scosso l’ambiente: nella notte, intorno alle 3, una molotov è stata lanciata contro la sede del collettivo giallorosso, situata tra via dei Sulpici e via Cartagine.