Betis Siviglia, Pellegrini: "L'obiettivo era vincere e ce l'abbiamo fatta"

Manuel Pellegrini può esser soddisfatto per il risultato ottenuto nell'andata delle semifinali di Conference League contro la Fiorentina. Come spiegato all'emittente spagnola Movistar+ il tecnico degli spagnoli ha apprezzato l'atteggiamento in campo: " "Abbiamo giocato una partita davvero completa, sono sincero. Siamo andati in vantaggio di due reti e poi abbiamo avuto anche altre due ottime chance, avremmo potuto e dovuto segnare anche il terzo gol. Loro ci hanno impensierito veramente molto poco, ma quando hanno avuto l'occasione giusta ci hanno segnato il gol del 2-1. Loro sono una squadra offensiva che gioca molto bene, ma ripeto: ci hanno impensierito pochissimo e noi avremmo potuto segnare di più. Nel primo tempo loro non hanno fatto praticamente niente ad eccezione di un colpo di testa (di Mandragora, ndr). Nella ripresa hanno segnato su quel movimento alle spalle della nostra difesa. Noi abbiamo segnato quei due gol e creato tantissime occasioni. L'obiettivo alla fine era vincere e questo abbiamo fatto, a prescindere da tutte le altre analisi".