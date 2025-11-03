La Roma perde contro il Milan e fa i conti con la realtà: l'attacco è spento e mancano soluzioni

Milan-Roma, il film del match di San Siro
La sconfitta contro il Milan a San Siro impedisce alla Roma di scavalcare il Napoli e andare in testadi Redazione
A metà tra il tornare con i piedi per terra ed essere ancora più consapevole delle proprie potenzialità, la Roma perde il treno che poteva portarla da sola in testa alla classifica ed esce delusa da San Siro. Non è mancato il coraggio e neanche le occasioni, ma per vincere queste partite serve un qualcosa in più che, in questo momento, l'attacco di Gasperini non riesce a dare. Tutte le occasioni collezionate nel primo tempo non riescono a portare i giallorossi in vantaggio, e infine la palla calciata dagli undici metri da Paulo Dybala sbatte contro i guantoni di Maignan e condanna la Roma a un'altra prova offensiva insufficiente.
La sconfitta contro il Milan ricorda molto quella contro l'Inter, soprattutto per la poca efficienza in avanti: subire un gol contro i rossoneri, ispirati offensivamente dalle discese di Leao, non mette in discussione il rendimento di una difesa che è ancora la migliore del campionato con soli 5 gol subiti. Il problema resta l'attacco, attualmente undicesimo del campionato con la media di un gol segnato a partita, troppo poco per poter pensare di vincere anche questi scontri diretti. Ferguson è fuori per infortunio e le sue prestazioni stanno deludendo, la gestione di Dovbyk è invece la fotografia della confusione che in questo momento regna nella proposta offensiva giallorossa: l'ucraino aveva avuto un bell'impatto contro il Sassuolo ed era tornato al gol contro il Parma, ma nonostante ciò, Gasperini ha deciso di farlo entrare solo a meno di un quarto d'ora dalla fine.
La peggior notizia della serata giallorossa è l'infortunio di Paulo Dybala, il secondo dopo quello accusato alla terza giornata di campionato contro il Torino. Nel post partita tutta la delusione di Gasperini: "La cosa peggiore al di là del rigore è l’infortunio di Paulo calciando il rigore. Sicuramente tornerà dopo la sosta. Stava facendo partite da grande giocatore ed è la perdita più grossa di questa gara". Le maledizioni della Roma si intrecciano tutte nel rigore calciato dal numero 21: quella personale, legata agli infortuni che continuano a perseguitarlo, e quella della squadra, che in questo inizio di stagione ha avuto un pessimo rapporto con i tiri dagli undici metri. Il rigore fallito da Dybala si aggiunge, infatti, all'episodio di Roma-Lille in cui furono Dovbyk e Soulé a sbagliare. Il risultato finale dice 1-0 per il Milan, la classifica parla di una Roma attualmente al quarto posto proprio a pari punti con i rossoneri e con l'Inter. Con un attacco più efficiente forse Gasp potrà iniziare a pensare davvero in grande.
