La Roma perde contro il Milan e fa i conti con la realtà: l'attacco è spento e mancano soluzioni

La peggior notizia della serata giallorossa è l'infortunio di Paulo Dybala, il secondo dopo quello accusato alla terza giornata di campionato contro il Torino. Nel post partita tutta la delusione di Gasperini: "La cosa peggiore al di là del rigore è l’infortunio di Paulo calciando il rigore. Sicuramente tornerà dopo la sosta. Stava facendo partite da grande giocatore ed è la perdita più grossa di questa gara". Le maledizioni della Roma si intrecciano tutte nel rigore calciato dal numero 21: quella personale, legata agli infortuni che continuano a perseguitarlo, e quella della squadra, che in questo inizio di stagione ha avuto un pessimo rapporto con i tiri dagli undici metri. Il rigore fallito da Dybala si aggiunge, infatti, all'episodio di Roma-Lille in cui furono Dovbyk e Soulé a sbagliare. Il risultato finale dice 1-0 per il Milan, la classifica parla di una Roma attualmente al quarto posto proprio a pari punti con i rossoneri e con l'Inter. Con un attacco più efficiente forse Gasp potrà iniziare a pensare davvero in grande.