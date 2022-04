La Roma denuncia: il tecnico del Bodo ha tirato un pugno a Nuno Santos

RISSA IN NORVEGIA

La polizia indaga, ma non interviene: ora tocca alla Uefa

Attimi di follia in Norvegia al termine del match tra Bodo/Glimt e Roma. Negli spogliatoi, secondo le ricostruzioni, il preparatore dei portiere giallorosso Nuno Santos è stato aggredito e colpito con un pugno dall'allenatore dei padroni di casa Knutsen. Ambiente romano scosso ed è intervenuta pure la polizia che, però, dopo le indagini svolte nella notte ha derubricato l'accaduto ad atto rissoso e non violento. Ora toccherà alla Uefa valutare i fatti e in caso prendere provvedimenti. Intanto sul volto del componente dello staff della Roma sono presenti i segni dell'aggressione. Roma-Bodo/Glimt: le foto del match



















Il Bodo/Glimt ha preferito non commentare l'accaduto limitandosi dietro a un "no comment" di rito. Non sono arrivate neanche le scuse, sia pubbliche che private, da parte dei dirigente norvegesi e questo ha lasciato di stucco la società capitolina.

Il primo a denunciare i fatti era stato il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: "Quello che è successo qui stasera è una vergogna. Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri e questo è vergognoso. Al ritorno vogliamo mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo". Ricostruzione dettagliata: "Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri, prima gli ha detto qualcosa e poi lo ha aggredito in maniera forte. Noi siamo venuti qui con tutto il rispetto, ma quello che è successo è un insulto alla Roma, al nostro staff e alla competizione stessa. Sono ancora scosso per quello che ho visto, è davvero una vergogna".

