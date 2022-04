Roma, Mourinho ottimista: "Mi sento favorito per andare in semifinale" 

QUI ROMA

Dopo il ko col Bodo/Glimt, José Mourinho minimizza la sconfitta nel primo round dei quarti di Conference League e guarda con ottimismo al ritorno all'Olimpico. "In questo momento mi sento favorito per andare in semifinale. Ho totale fiducia nei giocatori e nell'appoggio dei tifosi - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Oggi c'è stata mancanza di concentrazione. Il primo gol è ridicolo, il secondo gol è arrivato su calcio piazzato". "La cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini - ha aggiunto -. Io lo chiamo infortunio dei campi di plastica". Getty Images

"Al ritorno ovviamente giocheremo contro una squadra difficile - ha proseguito lo Special One puntando il dito contro la direzione di gara -. Ma ho anche fiducia di avere un buon arbitro con un buon assistente". "Quando abbiamo giocato con loro a Roma non ci hanno fischiato due rigori nettissimi - ha aggiunto -. Oggi ci sono stati altri episodi sfavorevoli e sono stati fischiati dei fuorigioco particolari".

"Questa non è una sconfitta - ha continuato Mou - Perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo ancora da giocare". "Una sconfitta è quando giochi nel girone o in un campionato dove perdi punti - ha proseguito -. Abbiamo un secondo tempo da giocare con i tifosi dalla nostra". "Non abbiamo mai vinto contro di loro nelle tre partite precedenti, ma l’unica che conta è la prossima - ha aggiunto -. La vinciamo e saremo in semifinale". "Il campo sintetico? Che è un altro sport lo sappiamo, la situazione è molto vulnerabile per gli infortuni e mi sembra che quello subito da Mancini è importante e ringraziamo per questo chi permette di giocare su questi campi", ha continuato lo Special One tornando a parlare del terreno di gioco.

Poi sulla prestazione di Pellegrini, a quota 12 gol stagionali e autore della rete che ha sbloccato la partita: "Deve segnare ancora di più. Un giocatore con le sue qualità deve segnare molto". "Zaniolo recuperato? Non ho idea", ha concluso.