Conference League, Bodo/Glimt-Roma 2-1: giallorossi ancora ko in Norvegia

Pellegrini non basta: Wembangomo e Vetlesen nel finale stendono Mourinho, chiamato all'impresa nel ritorno dell'Olimpico

Il Bodo/Glimt si conferma la bestia nera della Roma in Conference League: nell'andata dei quarti, i giallorossi crollano 2-1 in Norvegia. Pellegrini firma il vantaggio degli uomini di Mourinho al 43' con un sinistro sotto la traversa, ma nella ripresa la formazione di Knutsen la ribalta con la rete di Wembangomo al 56' causata da un errore di Rui Patricio e il colpo di testa all'89' di Vetlesen sugli sviluppi di calcio di punizione. Roma-Bodo/Glimt: le foto del match



















LA PARTITA

Dopo il clamoroso 6-1 in Norvegia nella fase a gironi, il Bodø/Glimt rovina ancora la serata in Conference League della Roma. Nell'andata dei quarti di finale, gli uomini di Knutsen battono 2-1 i giallorossi, ora chiamati alla rimonta nel match di ritorno dell'Olimpico. Eppure, la serata parte bene per gli uomini di Mourinho, che a fine primo tempo passano in vantaggio con il sinistro sotto la traversa di Pellegrini, servito con un gran pallone da Mkhitaryan: conclusione vincente al 43' e giallorossi a riposo avanti di un gol.

L'incubo, però, si materializza esattamente come nel match dei gironi: il Bodø/Glimt trova la rimonta sfruttando gli errori della Roma. Al 56', la conclusione di Wembangomo batte colpevolmente Rui Patricio, che non respinge bene il tiro centrale e viene battuto per l'1-1 poco prima dell'ora di gioco. Pellegrini si vede annullare un altro gol, Mourinho è costretto ad inserire Smalling al posto dell'infortunato Mancini e, proprio nel finale, ecco la rete che decide il match. All'89', calcio di punizione di Pellegrino e altro colpo di testa non irresistibile di Vetlesen, che vale il 2-1 finale. Inutile il forcing nel recupero: finisce in trionfo, ancora una volta, per il Bodø/Glimt. E, ancora una volta, i giallorossi saranno chiamati all'impresa contro una squadra mai battuta in questi tre precedenti stagionali: all'Olimpico, infatti, finì 2-2, risultato che non potrà ripetersi al ritorno per gli uomini di Mourinho.

LE PAGELLE

Pellegrino 6,5 - Suo l'assist perfetto sul calcio di punizione che vale il 2-1 per i norvegesi, al termine di un'ottima partita.

Wembangomo 7 - Ha il merito di provare a mettere in difficoltà Rui Patricio, ed è anche baciato dalla fortuna perché il suo tiro entra in porta con l'aiuto del portoghese.

Vetlesen 7 - Ai punti, il suo colpo di testa decide il match. Inserimento perfetto e incornata vincente che regala un sogno ai suoi.

Rui Patricio 4,5 - Spiana la strada alla rimonta norvegese con un clamoroso errore tra i pali. E anche sul 2-1 non sembra del tutto reattivo.

Pellegrini 7 - Il suo lo fa trovando un gran gol che illude la Roma, se ne vede inoltre annullare un altro per fuorigioco.

Abraham 5,5 - Sbaglia qualche gol di troppo in avanti, come nel finale quando ha anche il pallone del 2-2.

IL TABELLINO

BODØ/GLIMT-ROMA 2-1

Bodo Glimt (4-3-3): Halkin 6,5; Sampsted 6, Moe 6 (46' st Kvile sv), Hølibraten 6,5, Wembangomo 7; Vetlesen 7, Hagen 6, Saltnes 6,5; Koomson 6 (37' st Mugisha sv); Espejord 6 (32' st Boniface 6); Pellegrino 6,5. A disp.: Smits, Sery Larsen, Konradsen, Fet, Nordas. All.: Knutsen 7

Roma (4-3-3): Rui Patricio 4,5; Karsdorp 5,5, Mancini 6 (24' st Smalling 6), Kumbulla 6, Ibañez 5,5; Sergio Oliveria 6, Cristante 5,5, Pellegrini 7; Mkhitaryan 6,5 (20' st Shomurodov 5,5), Abraham 5,5, Zalewski 5,5 (20' st Viña 5). A disp.: Boer, Fuzato, Carles Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Afena-Gyan, El Shaarawy. All.: Mourinho 5

Arbitro: Gözübüyük

Marcatori: 43' Pellegrini (R), 11' st Wembangomo (B), 44' st Veltesen (B)

Ammoniti: Cristante (R), Viña (R)

LE ALTRE PARTITE

L'andata dei quarti di finale di Conference League sorride al Marsiglia, che batte 2-1 il Paok in Francia: decidono i gol nel primo tempo di Gerson (13') e Payet (45'), inutile il 2-1 di El Kaddouri (48') ad inizio ripresa. Finiscono in parità, invece, gli altri due match: lo 0-0 tra Leicester e Psv rimanda tutto al ritorno in Olanda, mentre Feyernord e Slavia Praga divertono e chiudono sul 3-3 il primo round. Di Sinisterra (10'), Senesi (74') e Kokcu (86') le reti dei padroni di casa, mentre Olayinka (41'), Sor (67') e soprattutto Traore (95') salvano i cechi.

FEYENOORD-SLAVIA PRAGA 3-3

LEICESTER-PSV 0-0

MARSIGLIA-PAOK 2-1