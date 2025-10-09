Il sindaco Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli al mondo"

Dopo anni di dibattiti e polemiche, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che il progetto stadio della Roma è arrivato alla sua ultima tappa prima della presentazione e della realizzazione dell'impianto. Gualtieri, primo cittadino della capitale, è intervenuto in occasione dell'assemblea generale dell'EFC, alla presenza del presidente dell'associazione Al-Khelaifi e dei presidenti di Roma e Lazio, Dan Friedkin e Claudio Lotito.