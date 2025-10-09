Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Il sindaco Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli al mondo"

Il sindaco di Roma ha parlato in occasione dell'assemblea generale dell'EFC (European Football Clubs)

09 Ott 2025 - 11:36

Dopo anni di dibattiti e polemiche, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che il progetto stadio della Roma è arrivato alla sua ultima tappa prima della presentazione e della realizzazione dell'impianto. Gualtieri, primo cittadino della capitale, è intervenuto in occasione dell'assemblea generale dell'EFC, alla presenza del presidente dell'associazione Al-Khelaifi e dei presidenti di Roma e Lazio, Dan Friedkin e Claudio Lotito.

"Lavoriamo per l’organizzazione di alcuni match dell’Europeo del 2032 e continueremo a crescere, siamo all’ultima tappa del progetto stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo. Non sarà solo un impianto sportivo straordinario, ma porterà una rigenerazione in un intero quartiere creando anche spazi sportivi aperti. Roma è una città che apre al mondo, mi auguro che questo incontro possa marcare l’inizio di una nuova stagione per il calcio europeo“. Queste le parole di Roberto Gualtieri sul progetto stadio della società giallorossa.

Sulla cerimonia ospitata a Roma, che ha segnato il passaggio dell'associazione da ECA a EFC: "Siamo felici di ospitare questa assemblea, che segna anche il cambio di denominazione di questa associazione. Roma è da sempre una città aperta al dialogo e al confronto, una città che vuole essere protagonista e ospitare eventi sportivi a tutti i livelli. La presenza del presidente della FIFA, dell’UEFA e del Ministro dello sport Abodi oltre alla presenza di leggende del calcio dimostra l’importanza di questo appuntamento”.

Leggi anche

Ibra: "Potevo andare alla Roma". Alla fine in giallorosso arrivò Mido

roma
stadio
gualtieri

Ultimi video

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

I più visti di Roma

Bailey è pronto e punta l’Inter: "Preparate i pop corn". Intanto la sua villa da sogno diventa virale FOTO

Ibra: "Potevo andare alla Roma". Alla fine in giallorosso arrivò Mido

Gasp, è la tua miglior partenza: la Roma è prima ma l'attacco preoccupa

Sabatini: "La Roma di Gasperini è solida, la piazza ha bisogno di un re"

Soulé e Cristante ribaltano la Viola: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo

Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:51
Serie A, respinto il reclamo del Como: confermate squalifiche per Jesus Rodriguez e Fabregas
12:35
Qualificazioni Mondiali 2026, l'olandese Gözübüyük sarà l'arbitro di Estonia-Italia
12:01
Tonali: "Dopo la Norvegia ogni gara è fondamentale, siamo pronti"
11:01
De Jong come Rabiot: "Villarreal-Barca a Miami? È sbagliato"
10:02
Mondiali 2026: fuorigioco contestato, Capoverde rimanda storica qualificazione