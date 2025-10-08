Logo SportMediaset
Ibrahimovic ricorda: "Ero vicino alla Roma", ma i giallorossi scelsero Mido

L'attaccante svedese ha fatto riferimento alla trattativa sfumata con i giallorossi nel 2006

08 Ott 2025 - 11:48

Il calciomercato regala tante sorprese e a volte qualche rimpianto: lo avranno pensato i tifosi della Roma ascoltando le parole pronunciate da Zlatan Ibrahimovic, che è tornato indietro di quasi 20 anni per ricordare la trattativa che poteva portarlo a vestire la maglia giallorossa nel 2006. L'attaccante svedese ha scherzato così, alla riunione generale dell'Eca, anche in presenza della famiglia Friedkin: "C'è stato un momento in cui ero vicino ad andare in una squadra italiana, ma non dirò il nome perché c'è un mio amico che tifa l'altra squadra di questa città e mi deve dare un passaggio a casa". Il riferimento, chiarissimo, è al mancato arrivo alla Roma. Alla fine i giallorossi accolsero Mido, attaccante egiziano che con i giallorossi non riuscì a segnare neanche un gol, a differenza di Ibra che in Italia ha segnato valanghe di gol con le maglie di Juve, Inter e Milan.

L'attaccante svedese ha poi parlato anche dei prossimi mondiali, augurando il meglio a un altro grande ex giallorosso, ora alla guida di una delle Nazionali più prestigiose al mondo: "Chi vince il Mondiale? La Svezia non è qualificata, io spero il Brasile. Direi loro per il mio amico Ancelotti. Tiferò per loro. Ha il tocco magico chissà che non trasformi in oro anche quello". 

Soulé snobbato dall'Argentina. L'agente avverte: "Può essere convocato dall'Italia"

